韓国ドラマ「偶然見つけたハル」「流れ星」などで知られる人気俳優のキム・ヨンデ（３０）が２０日に韓国軍へ入隊し、自身のインスタグラムで髪の毛をさっぱりと切った姿を公開。「行ってきます」とファンへメッセージを送った。除隊予定日は２７年１０月１９日だ。これに先立ち、キム・ヨンデの所属事務所・アウターユニバースは１３日「キム・ヨンデが２０日に陸軍へ現役で入隊する。イベントは行わず静かに入所し、基礎訓練