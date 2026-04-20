STARTO ENTERTAINMENTは20日、公式サイトを更新。チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決を受けたとして、詳細を報告した。STARTO社は「当社契約タレントが出演するコンサートを主催している、株式会社ヤング・コミュニケーション（YC社）と協力し、当社契約タレントのコンサートチケット（特定興行入場券）を転売する行為に対して様々な法的手続きを行っております。その続報をお知らせいたし