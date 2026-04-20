アイドルグループ「SnowMan」の公演チケットを転売サイトに出品した「転売ヤー」の情報開示を巡る訴訟で、東京地裁が「転売出品で営業権が侵害された」と認定し、開示を認める判決を言い渡したことが20日、分かった。