フリーアナウンサーの神田愛花（45）が20日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。後輩女性にされたという嫌がらせを明かした。同番組では「1000人に聞いた！会社の同僚のイラッとする行動」をランキング形式で発表。1位から順に、トラブルが発生したものの説明せずにため息を繰り返し、同僚の問いかけを待つ「どうしたんですか？待ち女」、相手のミスを「笑顔で詰めてくる女」、上司と部下では態