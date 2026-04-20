広島県・福山市で、男女2人が首や顔にけがをして病院に搬送され、女性が意識不明の重体です。警察は、2人の間に何らかのトラブルがあったとみて調べています。警察などによりますと、20日午前7時ごろ、福山市道三町で、「女性と男性の2人が負傷している」と、付近の住民から消防に通報がありました。60代の女性と50代の男性が病院に搬送されましたが、女性は顔と首にけがをしていて意識不明の重体です。男性は首にけがをしています