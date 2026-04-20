【女子旅プレス＝2026/04/20】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンでは、周りのあらゆる大切な人への“感謝”や“愛”の気持ちを伝えるスペシャル・プログラム「サンクス・ラブ・マンス 2026（Thanks Love Month 2026）」を、2026年 5月8日（金）から 6月21日（日）の期間限定で開催する。【写真】パーク内外で“感謝”贈り合う「サンクス・ラブ・マンス 2026」◆初のグリーティング・ショーが土日限定で登場両親やパートナー、友人