成田昭次、寺岡呼人、青山英樹からなるスリーピースバンド・NARITA THOMAS SIMPSONが4月19日（日）、Billboard Live TOKYOでBillboard Liveツアー「KURE Presents NARITA THOMAS SIMPSON 人生はとんとん Billboard Live」のツアーファイナルを迎えた。オフィシャルレポートを掲載する。3日間にわたり開催した東京公演では、17日（金）に歌手の相川七瀬、19日（日）に歌手・俳優の岡本健一がサプライズゲストとして出演した。成田の