【死ぬまでにやりたいこれだけのこと】コント赤信号・渡辺正行の代名詞「コーラ早飲み」“不敗神話”の裏に「無理と我慢」小宮孝泰さん（俳優／70歳）コント赤信号の小宮孝泰さんは映画、ドラマとともに舞台で活躍している。現在、「これだけは」と取り組んでいるのが18年前から続けている一人舞台「線路は続くよどこまでも」のドキュメンタリー映画化だ。◇◇◇一人芝居の「線路は続くよどこまでも」は18年前か