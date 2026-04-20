朝はドル高も、その後戻す=オセアニア為替概況 週明けは対オセアニア通貨でもドル高が優勢となった。米国がイランの港湾封鎖を継続し、イラン貨物船の拿捕などが報じられたこと、またイランがホルムズ海峡の再封鎖を示唆したことなどを受けて、週明けは「有事のドル買い」が先行した。 豪ドルドルは、先週末にホルムズ海峡の封鎖解除を受けて0.7170ドル前後から一時0.7220ドル台へ上昇したものの、その後は解除報道前の