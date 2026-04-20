南関東で期間限定騎乗中のエリオネ・シャベス騎手（４２）＝スウェーデン国籍＝は４月２０日、、浦和競馬５Ｒでヨルデモアーサーに騎乗して１着。今月１３日の国内での騎乗開始以来、２３戦目で来日初勝利を挙げた。エリオネ・シャベス騎手「先週の大井ではたくさん乗せてもらったのに勝てなかったので、うれしいです。スウェーデンに帰るまでに、ひとつでも多く勝ちたい」