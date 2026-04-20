阪神・伊原陵人投手が２０日、出場選手登録を抹消された。前日１９日・中日戦（甲子園）に先発したが、２回途中わずか５３球で緊急降板。球団は「腰部の張り」と理由を発表した。伊原は智弁学園、大商大、ＮＴＴ西日本を経て２０２４年ドラフト１位で阪神に入団した。昨季５勝を挙げ、開幕ローテ入りした今季はここまで３試合に先発して２勝０敗、防御率４・３８。藤川監督は１９日の試合後に「少し違和感があるということ。彼