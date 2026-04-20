芸能事務所「ＳＴＡＲＴＯＥＮＴＥＲＴＡＩＮＭＥＮＴ」は２０日、「チケット転売出品が興行主に対する権利侵害であると判断する日本初の判決について」と題した声明を公式サイトで発表した。同社はこれまで、契約タレントが出演するコンサートを主催するヤング・コミュニケーション（ＹＣ社）と協力し、コンサートチケット（特定興行入場券）の転売行為に対して様々な法的手続きを行ってきている。今回の声名では、ＳＴＡＲ