クックパッドの人気レシピ作者・マユミリオンさんの3冊目の著書『野菜を健康的に食べる。ひと皿のマリネ（料理の本棚）』が2026年4月21日(火)にエムディエヌコーポレーションより発売。今回はその中からおすすめレシピを紹介します！ ひと皿のマリネで食卓がオシャレに！ 「マリネってすっぱそう」「おしゃれだけど、家で作るにはハードルが高いかも……」。そんなイメージをお持ちの方にこそ、ぜひ試していただきたいのがマユミ