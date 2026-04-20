歌手の藤あや子（64）が14日、自身のブログを更新。「満開宣言」とつづり、自宅の庭で見事に咲き誇る藤の花を披露した。【写真】「お庭の藤が見事ですね」「めっちゃ綺麗」藤の花咲き乱れる自宅ショット披露の藤あや子「この藤は5年前のお誕生日の夫からのプレゼントでした」と説明。「可愛らしい鉢に植えられた藤がこんなに立派に育ちました なんでも愛情を持って接するとこうして応えてくれるんですね」とうれしそうに記し、