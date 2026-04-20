侍ジャパントップチームの井端弘和監督が、契約満了に伴い退任することが20日、決定した。【動画】侍ジャパン井端弘和監督、選手の選考基準について言及「国際試合を経験してなくても…」日本野球機構、NPBエンタープライズのリリースでは「井端弘和監督は、2017年のコーチ就任時代から長きに渡り「侍ジャパン」に尽力していただきました。2023年9月の監督就任以降、次世代の日本代表選手を育てるべく積極的に若手選手を起用し