いわゆる「核のごみ」の最終処分場の選定をめぐり、東京・小笠原村の村長は、国が南鳥島での文献調査の実施を判断するならば受け入れるとした文書を経済産業大臣に提出しました。【映像】「国が実施なら受け入れる」と文書で回答した小笠原村長南鳥島をめぐっては、経産省がいわゆる「核のごみ」の最終処分場の候補地として文献調査に応じてもらうよう、要請しています。小笠原村の渋谷正昭村長は、13日に調査を事実上受け入