ですよね〜…生活はどうなんるんだ？ 奥さんがひとりで支えるの？もはや2人目うんぬんの問題じゃありません。旦那さんもノープランではないようですが…。果たして承諾できる!?>>【まんが】弁護士になる宣言をした夫(ウーマンエキサイト編集部)