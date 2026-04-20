◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月19日エスコンF）巨人の丸佳浩外野手（37）と山瀬慎之助捕手（24）が20日、出場選手登録を抹消された。プロ19年目の丸は3月28日の阪神戦に代打で今季初出場。同31日に走者一掃の3点二塁打を放ったが、今季の安打はこの一本だけ。ここまで8試合に出場し14打数1安打の打率・071と不振に陥っていた。プロ7年目の山瀬は昨季2軍で100試合に出場し打率.302をマーク。開幕1軍をつかむ