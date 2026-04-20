千葉県市原市の商業施設の駐車場で、口論になった男性を軽自動車ではねて殺害しようとしたなどとして、76歳の男が逮捕されました。【映像】中野容疑者の軽自動車の様子無職の中野直樹容疑者（76）はきのう、市原市更級にある商業施設の駐車場で、口論になった男性を軽自動車ではねて殺害しようとした疑いが持たれています。また、軽自動車をとめようとして助手席側のドアノブを掴んだ男性の妻を引きずったまま走行してけがを