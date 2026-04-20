4月17日から19日にかけて、「りそなグループ B.LEAGUE 2025-26 SEASON」B2リーグ戦第31節が行われ、「りそなグループ B2 PLAYOFFS 2025-26」の進出チームが出そろった。 東地区1位の信州ブレイブウォリアーズはホームに西地区2位の愛媛オレンジバイキングスを迎えた。前節終了時点で優勝マジックが2となっていた信州は、GAME1で91－58と大差で勝利。GAME2では小玉大智キャリア