セイヒョーが６日続伸し年初来高値を更新している。前週末１７日の取引終了後に２９年２月期に売上高７０億円（２６年２月期４７億９６００万円）、営業利益２億１０００万円（同３５００万円）を目指す中期経営計画を発表しており、これが好評価されているようだ。昨年１１月に富山工場が稼働したのを機に新たな中計を策定したもので、新潟工場（多品種・開発・ブランド発信）と富山工場（大量生産・ＯＥＭ・自動化）を「