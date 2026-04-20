4月20日の「失恋の日」に合わせ、4月17日～20日の4日間、代官山で対話型カードゲーム・セキララカード初の体験展示型イベント「失恋ミュージアム by SEKIRARA CARD」が開催中だ。 （関連：【写真あり】初対面ながらすっかり打ち解けた様子の乙葉＆トモアキ） “失恋”という出来事を、少しでも多くの方にとって前向きに捉えられるきっかけを届けたいという想いから誕生した同イベント。「思い