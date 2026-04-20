きのう夜、山形県鶴岡市の農道の法面で、下草が焼ける野火火災がありました。けが人はいませんでした。 警察によりますと、きのう午後７時すぎ、鶴岡市本郷地内の農道の法面で、野火火災がありました。 近隣に住む男性がのり面から火が上がっている状況を確認し、知らせを受けた男性の知人が１１９番通報したということです。 消防が消火活動を行い、火はおよそ３０分後に消し止められましたが、法面の下草およそ２２０平方メ&#