毎日の手間をすっきり解消！薬味チューブホルダー活用法4選▶【写真付きで解説】薬味チューブホルダー活用法4選！毎日の手間をすっきり解消文房具やコスメの整理、スマホスタンド……。SNSでは「じゃない使い方」の定番となった、100均で買える薬味チューブホルダー。今回は「薬味チューブホルダーの活用法は知ってるよ！」という方にこそ試してほしい、キッチンと洗面所のストレスを解消する裏ワザをお届けします。■キッチ