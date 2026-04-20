ハイセンスジャパンは4月下旬に、高性能ディスプレーと新開発エンジン「Hi-View AIエンジンPro」で高画質、高音質を実現する、MiniLED×量子ドット搭載4K液晶テレビ「U7S」シリーズとして、100V、85V、75V、65V、55Vの計5サイズを発売する。●55型から100型まで5サイズをラインアップ「U7S」シリーズは、従来の液晶テレビよりも小型のLEDバックライトを数多く敷き詰めることによって、細部までメリハリのある、明るく高コント