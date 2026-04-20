終盤を迎えている2025−26シーズンのプレミアリーグ優勝争いの行方に注目が集まっている。19日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。プレミアリーグ第33節が19日に行われ、2位マンチェスター・シティと首位アーセナルが対戦。16分にラヤン・シェルキのゴールでマンチェスター・シティが先制すると、18分にカイ・ハヴァーツが同点弾を決めたものの、65分にアーリング・ハーランドのゴールで勝ち越したマンチェス