◇パ・リーグ日本ハム3―5西武（2026年4月19日エスコンF）日本ハムの水谷瞬外野手（25）が20日、出場選手登録を抹消された。19日に札幌市内の病院で検査を受け「左尺骨遠位端骨折」と診断された。復帰まで約6週間の見通し。水谷は19日の西武戦（エスコン）に「1番・中堅」で出場。3点を追う7回1死満塁で一塁線への打球を放った。打球を処理した西武・平沢が本塁へ送球。水谷が顔面付近に来たボールを防ごうとして出した