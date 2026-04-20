16日（木）、V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のカノアラウレアーズ福岡は、SV.LEAGUE GROWTH（SVG）参入・新章始動記者会見を行った。 会見には株式会社カノア代表取締役の中村恭輔氏、カノアのヘッドコーチ高松卓矢氏、選手の山根茉唯加が登壇し、2025-26シーズンの報告、SVG参入の報告と共に、新ロゴとエンブレム、チームカラーを発表した。 SVGという新たな舞台への挑戦にあたり