総務省は今年度、複数の市町村が連携して行政サービスに取り組む「広域連携」について、自治体が全国の事例を検索できるデータベースを整備する。人材不足で単独での事業の実施が困難な自治体が増える中、各地の状況を簡単に把握できるようにし、連携を後押しする狙いがある。新たなデータベースでは、「ごみ処理」「消防」「除雪」など具体的な分野を打ち込んで検索すると、全国の広域連携の事例が表示される。複数の自治体が