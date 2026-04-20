阪神の伊原陵人投手（25）が20日、出場選手登録を抹消された。同投手は19日の中日戦（甲子園）に先発したが、2回途中に腰部の張りを訴えて緊急降板していた。今季の成績は3試合に登板して2勝0敗、防御率4・38。今後は2軍施設で別メニューでの調整を進め、復帰への道を模索していく見通しだ。