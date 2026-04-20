元千葉県警警部補の森雅人氏が、20日放送のTBS系「ゴゴスマ〜GOGO！smile〜」（月〜金曜後1・55）の取材に答え、京都府南丹市で11歳男児の遺体が見つかり、父親が死体遺棄容疑で逮捕された事件の捜査状況について見解を示した。当時小学5年生だった安達結希さんの遺体を遺棄した疑いで、京都府警は父親の会社員・安達優季容疑者（37）を逮捕。任意聴取の段階で「首を絞めて殺した」という趣旨の供述もしている。警察は18日、