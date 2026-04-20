面会する東京都の小池百合子知事（右）と片山財務相＝20日午前、東京都庁東京都の小池百合子知事は20日、都庁で片山さつき財務相と面会した。小池氏が地方交付税を含めた地方税財政制度の見直しの必要性を強調したのに対し、片山氏は地方財政の所管官庁は総務省と前置きした上で「連携しながら議論を深めてまいりたい」と応じた。小池氏は都の税収の一部が地方に配分されていることに触れ「地方の財源が真に増えているのか、何