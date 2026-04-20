東京都の小池都知事と片山財務大臣はきょう（20日）東京都庁で会談し、地方税制や税源の「偏在是正」について意見を交わしました。地方税制をめぐっては、埼玉、千葉、神奈川の知事が今月13日、国に対して「東京への税収の集中」によって行政サービスに格差が生まれているとして「偏在是正」の措置を要望するなどする一方、国と都が立ち上げた協議会では地方税財源のあり方も話し合われています。片山財務大臣「東京都さんがたくさ