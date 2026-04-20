［Ｇファームリポート２０２６］ファーム公式戦開幕から１か月あまり。今季新たに二軍を率いる石井琢朗監督は、オーダー表の４番に、ドラフト６位ルーキー藤井健翔（埼玉・浦和学院高）の名前を書き続けている。「スタメンで行く時は、よっぽどのことがない限り４番は外さない。今年はお前と心中だぞ」。開幕前、１８歳の内野手にきっぱりと伝えた。１メートル８１、９６キロの恵まれた体格と、遠くに飛ばせる才能を「将来の一