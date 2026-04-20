東京都内のマンション群不動産経済研究所は20日、2025年度に東京23区で発売された新築マンション1戸当たりの平均価格が、前年度比18.5％上昇の1億3784万円だったと発表した。1億円を超えたのは3年連続。人手不足や資材の値上がりで、物件の高騰が続いた。都心で高額物件の供給が相次いだことも1戸当たりの価格を押し上げた。首都圏（1都3県）全体では15.3％上昇して9383万円となり、5年連続で過去最高を更新した。供給戸数は