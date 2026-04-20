プロ野球・巨人のドラフト3位ルーキー、山城京平投手がジャイアンツ球場でブルペン入り。内海哲也コーチからマンツーマンで指導を受ける様子も見られました。3月29日のプロデビュー以降は、二軍で登板を重ねている山城投手。この日は一軍投手陣の練習日となっており、選手たちの状態を確認していた内海コーチが山城投手を見つけ、時間をかけて助言を行いました。突如生まれた“内海塾”について、山城投手は「ありがたいっす。あり