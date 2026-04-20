ロックバンド、RIZEのベーシストKenKen（40）が20日、自身のXを更新。ライブのステージにバッグを持参する理由を明かした。KenKenは「KenKenが舞台に持ってくるハンドバッグがかわいい。ああいうのほしい」とするファンの投稿をリポスト。これに回答する形で「何故いつもステージにバッグ（俺のは大きなお財布だけど）を持って行ってるかとよく聞かれるんですが、国内国外年間300本やってて1番大事だと思って癖にしてるのは、どの