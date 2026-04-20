【豪華ウイスキーみくじ第119弾】 4月20日 発売 価格：3,980円（＋送料990円） 販売口数：466口限定（なくなり次第終了） シングルモルトウイスキー山崎18年 アップライジングは、ウイスキーくじ「豪華ウイスキーみくじ第119弾」の販売を4月20日より開始した。価格は3,980円（＋送料990円）。 ウイスキーくじは、あらかじめ公開