Image: miss.cabul / Shutterstock.com ROOMIE 2026年2月20日掲載の記事より転載生成AIの開発を手がけるAnthropic（アンソロピック）社のAIアシスタント「Claude（クロード）」が、また新たな進化を遂げました。なんと、これまでは有料プランでしか使えなかった3つの便利な機能が、無料ユーザーにも開放されることになりました。現在、どのAIを使おうか迷っている方や、無料プランで何ができ