フジテレビの動画配信サービス・FODでは、BL作品『垂涎−Desire−』を5月1日0時から全話一挙で独占見放題配信する。BL界で熱狂的な人気を誇るジャンル“オメガバース”を世界で初めて実写化した話題作で、“理想の彼”を手に入れるために自らを偽る男たちの“執着愛”を描く。 『垂涎−Desire−』『垂涎−Desire−』の舞台となるのは、謎のウイルスによって人類が“第二の性別”を獲得した世界。容姿、知力、体力のすべてにおいて