大谷がいれば事実上の投手1人増「そろそろ見直すべき」米大リーグ、ドジャースの大谷翔平投手は、選手登録上も「二刀流」という独特の枠に置かれている。この制度が“不公平”をもたらすと米識者が意見している。レッズやナショナルズでGMを務めた経験を持ち、米メディア「ジ・アスレチック」のアナリストを務めるジム・ボウデン氏は19日（日本時間20日）、自身のXに「MLBはそろそろオオタニ・ルールを見直し、ドジャースが投