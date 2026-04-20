会見実施ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が20日、横浜市内の所属ジムで公開練習を行った。5月2日に東京ドームで、前WBC＆IBF世界バンタム級統一王者の中谷潤人（M.T）の挑戦を受ける。ビッグマッチを前に意気込みを語った。興行は映像配信プラットフォーム「Lemino」がPPV（ペイパービュー）で生配信。戦績は33歳の井上が32勝（27KO）、28歳の中谷が32勝（24KO）。井上と中谷は、ともにデ