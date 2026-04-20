兵庫アーバン競馬（HUK）で新人騎手2人がデビューした。ともに、園田競馬場でのレース初日に勝利を挙げ、上々のスタートを切った。4月14日の園田競馬2回1日目でデビューしたのは、園田所属の高橋洸佑（たかはし・こう）騎手（18、保利良平きゅう舎）と、西脇所属の南部楓馬（なんぶ・ふうま）騎手（19、永島太郎きゅう舎）。高橋騎手は同日のデビュー戦となった園田第4レース「香合新田ダッシュC3」でメイショウボヌール（牝