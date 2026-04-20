俳優・小日向文世の息子2人が、揃ってCMに出演したことを、長男で俳優の小日向星一が20日までに、自身のインスタグラムで報告した。 【写真】長男は父似？次男はシュッとしたイケメン系大河に続きCMでも共演 星一は「新菱冷熱工業 新CM『私たちは新菱冷熱です』合同説明会篇に出演しています」と報告。「前回のCMの続篇で、今回は弟の春平も出演しています」と兄弟共演を明かした。 新菱冷熱工業は空調を扱う会社で、同