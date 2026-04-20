日本ホスピスホールディングス（7061、東証グロース）。会社四季報特色欄は「末期癌やALS患者の終末期ケアを行うホスピス住宅を運営。在宅患者向け訪問看護も」としている。ALS（筋萎縮性側索硬化症）は手足やのど・舌の筋肉やなど、呼吸器に必要な筋肉がやせて力を失う症状を指す。【こちらも】6月にHD化、前澤化成工業は着実な歩みPBR1倍割れは株価材料視ホスピス住宅を運営する同社の創業者で代表の高橋正社長は、こう発