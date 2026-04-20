今日20日は、北海道や東北などで20%前後まで湿度の下がっている所があります。北日本の広い範囲、それに東〜西日本の所々で空気が乾燥しており、火の元、火の取り扱いに注意が必要です。今日20日北日本中心に空気カラカラ湿度20%前後の所も今日20日午後2時現在、北日本から東日本にかけて晴れている所が多くなっており、特に北海道と東北は雲が少なく、乾いた空気が流れ込んでいます。午後2時までの最小湿度は、檜枝岐村(福島)