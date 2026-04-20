今秋よりフジテレビにて放送予定のアニメ『ドラゴンボール超（スーパー） ビルス』。4月19日（日本時間4月20日）にアメリカ・ロサンゼルスで開催された「ドラゴンボールゲームスバトルアワー2026」にて「DRAGON BALL SUPER SPECIAL PANEL」を実施され、本作の新規映像で構成された超（スーパー）激闘トレーラーが初公開された。【動画】復活の時を待つフリーザの姿も！『ドラゴンボール超 ビルス』超激闘トレーラー鳥山明さ