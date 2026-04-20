女優の見上愛と上坂（こうさか）樹里がダブル主演を務めるＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」（月〜土曜・前８時）は２１日に、第１７話が放送される。その内容は…。（以下、ネタバレがあります。ご注意ください）りん（見上愛）は美津（水野美紀）に、捨松（多部未華子）からトレインドナースにならないかと勧誘されたことを話す。しかし、美津は看護の仕事に理解がなく、大反対される。そんな中、環（宮島るか）が高熱を出し