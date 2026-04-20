１８日、オリンピック森林公園でボートに乗る観光客。（北京＝新華社配信／劉希玲）【新華社北京4月20日】中国北京市のオリンピック森林公園は市内最大級の都市公園で、市中心部を南北に貫く中軸線の北端にあり、オリンピック公園の中核を成している。１８日、オリンピック森林公園でランニングをする人々。（北京＝新華社配信／劉希玲）公園は南北二つのエリアで構成され、北五環路を横断する回廊で結ばれている。南側は人工