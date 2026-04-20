記事ポイントタイ政府派遣奨学金プログラム「ODOS Summer Camp 2026」の日本受け入れを芝浦工業大学が担当受け入れ期間は2026年4月13日から5月15日までの5週間、日本派遣の50名全員が参加研究室ローテーション配属や企業訪問、日本文化体験を通じて次世代デジタル人材を育成芝浦工業大学が、タイ王国政府派遣奨学金プログラム「ODOS Summer Camp 2026」の日本受け入れ先として、国内で唯一選ばれました。2026年度は世界各地へ928人